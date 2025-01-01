Продвижение в Тик Токе
Раскрутка TikTok: подписчики, лайки, просмотры видео и Reels, комментарии и вовлеченность аудитории. Выводите видео в рекомендации.
Подписчики «Эконом»
Подписчики низкого качества (пользователи из разных стран)
Требуется открытый профиль
Возможны списания
Лайки «Эконом»
Аккаунты различного качества
Требуется открытый профиль и публичная ссылка на публикацию
Возможны списания
Лайки «Стандарт»
Лайки от аккаунтов хорошего типа
Требуется открытая публикация и профиль
Списания: до 10 %
Лайки «Премиум»
Лайки от аккаунтов отличного качества
Требуется открытая публикация и профиль
Без списаний
Лайки «Бизнес»
Лайки от аккаунтов отличного качества (РФ и СНГ)
Требуется открытая публикация и профиль
Просмотры «Эконом»
Просмотры из разных стран
Требуется открытая публикация и профиль
Просмотры «Стандарт»
От аккаунтов среднего качества
Требуется открытый профиль и публикация
Просмотры «Премиум»
Быстрые просмотры публикации
От аккаунтов отборного качества
Требуется открытый профиль и публикация
Поделиться «Эконом»
Репосты (поделиться роликом)
От аккаунтов различного качества
Требуется открытый профиль и публикация
Трансляции «15 минут»
Просмотры трансляций (15 мин)
От аккаунтов различного качества
Требуется открытая трансляция и профиль
Трансляции «30 мин»
Просмотры трансляций (30 мин)
От аккаунтов различного качества
Требуется открытая трансляция и профиль
Трансляции «60 мин»
Просмотры трансляций (60 мин)
От аккаунтов различного качества
Требуется открытая трансляция и профиль
Трансляции «90 мин»
Просмотры трансляций (90 мин)
От аккаунтов различного качества
Требуется открытая трансляция и профиль
Трансляции «120 мин»
Просмотры трансляций (120 мин)
От аккаунтов различного качества
Требуется открытая трансляция и профиль
Трансляции «180 мин»
Просмотры трансляций (180 мин)
От аккаунтов различного качества
Требуется открытая трансляция и профиль
Комментарии «Эмодзи»
Комментарии‑эмодзи
От аккаунтов различного качества
Требуется открытый профиль и публикация
Поделиться «Эконом+»
Репосты (поделиться роликом)
От аккаунтов среднего качества
Требуется открытый профиль и публикация
Подписчики «Стандарт»
Подписчики хорошего качества (пользователи из разных стран)
Требуется открытый профиль
Восстановление в течение 30 дней
Поделиться «Стандарт»
Репосты (поделиться роликом)
От аккаунтов хорошего типа
Восстановление: 30 дней
Требуется открытый профиль и публикация
Поделиться «Стандарт+»
Репосты (поделиться роликом)
От аккаунтов высокого качества
Восстановление: 30 дней
Требуется открытый профиль и публикация
Подписчики «Премиум»
Подписчики из разных стран
Аккаунты высокого качества
Без списаний
Требуется открытый профиль с фото и минимум 1 публикацией