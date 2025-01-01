Продвижение в Тик Токе

Раскрутка TikTok: подписчики, лайки, просмотры видео и Reels, комментарии и вовлеченность аудитории. Выводите видео в рекомендации.

Подписчики «Эконом»

Подписчики низкого качества (пользователи из разных стран)

Требуется открытый профиль

Возможны списания

Подробнее Заказать 0.89₽ за 1 шт

Лайки «Эконом»

Аккаунты различного качества

Требуется открытый профиль и публичная ссылка на публикацию

Возможны списания

Подробнее Заказать 0.25₽ за 1 шт

Лайки «Стандарт»

Лайки от аккаунтов хорошего типа

Требуется открытая публикация и профиль

Списания: до 10 %

Подробнее Заказать 0.5₽ за 1 шт

Лайки «Премиум»

Лайки от аккаунтов отличного качества

Требуется открытая публикация и профиль

Без списаний

Подробнее Заказать 0.9₽ за 1 шт

Лайки «Бизнес»

Лайки от аккаунтов отличного качества (РФ и СНГ)

Требуется открытая публикация и профиль

Подробнее Заказать 1.25₽ за 1 шт

Просмотры «Эконом»

Просмотры из разных стран

Требуется открытая публикация и профиль

Подробнее Заказать 0.06₽ за 1 шт

Просмотры «Стандарт»

Быстрые просмотры публикации

От аккаунтов среднего качества

Требуется открытый профиль и публикация


Подробнее Заказать 0.09₽ за 1 шт

Просмотры «Премиум»

Быстрые просмотры публикации

От аккаунтов отборного качества

Требуется открытый профиль и публикация

Подробнее Заказать 0.11₽ за 1 шт

Поделиться «Эконом»

Репосты (поделиться роликом)

От аккаунтов различного качества

Требуется открытый профиль и публикация

Подробнее Заказать 0.18₽ за 1 шт

Трансляции «15 минут»

Просмотры трансляций (15 мин)

От аккаунтов различного качества

Требуется открытая трансляция и профиль

Подробнее Заказать 0.48₽ за 1 шт

Трансляции «30 мин»

Просмотры трансляций (30 мин)

От аккаунтов различного качества

Требуется открытая трансляция и профиль

Подробнее Заказать 0.92₽ за 1 шт

Трансляции «60 мин»

Просмотры трансляций (60 мин)

От аккаунтов различного качества

Требуется открытая трансляция и профиль

Подробнее Заказать 1.83₽ за 1 шт

Трансляции «90 мин»

Просмотры трансляций (90 мин)

От аккаунтов различного качества

Требуется открытая трансляция и профиль

Подробнее Заказать 2.75₽ за 1 шт

Трансляции «120 мин»

Просмотры трансляций (120 мин)

От аккаунтов различного качества

Требуется открытая трансляция и профиль

Подробнее Заказать 3.6₽ за 1 шт

Трансляции «180 мин»

Просмотры трансляций (180 мин)

От аккаунтов различного качества

Требуется открытая трансляция и профиль

Подробнее Заказать 5.35₽ за 1 шт

Комментарии «Эмодзи»

Комментарии‑эмодзи

От аккаунтов различного качества

Требуется открытый профиль и публикация

Подробнее Заказать 0.58₽ за 1 шт

Поделиться «Эконом+»

Репосты (поделиться роликом)

От аккаунтов среднего качества

Требуется открытый профиль и публикация

Подробнее Заказать 0.23₽ за 1 шт

Подписчики «Стандарт»

Подписчики хорошего качества (пользователи из разных стран)

Требуется открытый профиль

Восстановление в течение 30 дней

Подробнее Заказать 1.22₽ за 1 шт

Поделиться «Стандарт»

Репосты (поделиться роликом)

От аккаунтов хорошего типа

Восстановление: 30 дней

Требуется открытый профиль и публикация

Подробнее Заказать 0.31₽ за 1 шт

Поделиться «Стандарт+»

Репосты (поделиться роликом)

От аккаунтов высокого качества

Восстановление: 30 дней

Требуется открытый профиль и публикация

Подробнее Заказать 0.44₽ за 1 шт

Подписчики «Премиум»

Подписчики из разных стран

Аккаунты высокого качества

Без списаний

Требуется открытый профиль с фото и минимум 1 публикацией

Подробнее Заказать 2₽ за 1 шт

Подписчики «Бизнес»

Пользователи из разных стран отличного качества.

Старт: от 5 минут, до 48 часов.

Подробнее Заказать 2.79₽ за 1 шт

Помощь

SMMLift — это комплексная платформа для продвижения и роста аккаунтов в социальных сетях, основанная на ИИ-функционале. С её помощью можно увеличивать подписчиков, лайки и просмотры, а также вести социальные сети с помощью искусственного интеллекта.

Контент-мейкер — это ваш ИИ-маркетолог внутри SMMLift. Он помогает строить контент-планы, создавать публикации, анализировать рост аккаунтов, подсказывать идеи для постов, развивать аккаунт и оптимизировать стратегию ведения соцсетей.

Lift GPT — это полноценный ChatGPT с широчайшими возможностями. Он умеет вести диалоги, создавать по вашим запросам, давать советы, помогать с анализом, генерировать идеи и выполнять любые задачи, где нужен ИИ-ассистент.

Сроки выполнения заказов зависят от типа услуги и объема выполнения. В каждой услуге прописан примерный срок, в течение которого заказ будет выполнен.

Если заказ не выполнен или выполнен частично, нужно связаться со службой поддержки. Специалисты проверят ситуацию и окажут необходимую помощь.

Если ссылка недействительна или не относится к выбранной социальной сети, заказ будет автоматически отменён.

Если ссылка ведёт на действующий аккаунт и соответствует соцсети, заказ будет выполнен, но возврат средств невозможен.

AI SMM Помощник